Luca Favilla fuori da Ballando con le Stelle, lui sbotta: “Non è stata per mia volontà”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Favilla ha fatto parte del cast di Ballando con le Stelle per diverse edizioni nei panni di maestro di ballo, dimostrando sempre grande talento e professionalità.

Il noto ballerino però non farà parte del cast della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno e in molti si sono chiesti il motivo della sua assenza. Dopo aver letto varie ipotesi lui stesso ci ha tenuto a rompere il silenzio sui social per fare un po’ di chiarezza.

Luca Favilla non ha scelto di non essere presente a Ballando con le stelle: cosa ha detto il ballerino sui social

Il ballerino ha preferito dire la sua per evitare che le varie testate giornalistiche possano iniziare a scrivere articoli strambi, ha però precisato che sarebbe stata la prima ed ultima storia a tema Ballando. Nella storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha scritto che sotto la sua ultima foto hanno ipotizzato che non farà parte del cast di Ballando con le Stelle per via del figlio o del lavoro.

Luca Favilla ci ha tenuto a dire che non sono questi i motivi, ha anche ricordato che nonostante il figlio sia stato ricoverato durante l’ultima edizione del programma perché stava male lui non ha mai perso né le lezioni né le prove. Ha poi aggiunto: “Quindi si, non sono nel cast quest’anno, e si, non è stata per mia volontà. Non ci sono perché doveva andare così“. Il ballerino è stato chiarissimo, non ha scelto lui di lasciare Ballando con le Stelle, Milly Carlucci farà chiarezza sulla sua assenza?