Francesco Chiofalo, un figlio con Manuela Carriero? “Vorrei diventare padre ma sarebbe prematuro”

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Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, i due sono legati sentimentalmente da poco più di un anno e mezzo e sui social si mostrano sempre molto affiatati e innamorati.

In molti si chiedono se abbiano il desiderio di diventare genitori. Qualche tempo fa l’influencer ha parlato della maternità dicendo che fino a qualche tempo fa avrebbe voluto un figlio entro i trent’anni, col tempo però ha capito che si era lasciata influenzare dalle aspettative sociali quindi non sentiva più la stessa esigenza. Manuela Carriero sogna ancora di diventare madre, ma lo farà quando si sentirà davvero pronta.

Francesco Chiofalo rompe il silenzio sulla paternità: vuole dei figli con la compagna Manuela Carriero?

Anche l’influencer e personal trainer ha parlato di paternità sui social, a chi gli ha chiesto se desidera avere dei bambini ha detto che sono anni che vorrebbe diventare padre però in passato non ha incontrato la donna giusta.

Francesco Chiofalo ha poi detto che non hanno mai affrontato l’argomento con Manuela Carriero, il motivo? Queste le sue parole: “È solo un anno e mezzo che stiamo insieme e ad oggi per quanto possa essere forte il sentimento fra noi sarebbe una cosa totalmente prematura“. Lui pensa che per avere dei figli una coppia debba raggiungere un equilibrio e una forte stabilità di coppia e pensa che possa riuscirsi solo col tempo.