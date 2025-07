Marco e Denise escono insieme da Temptation Island: cosa è successo dopo il reality

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un colpo di scena ieri sera a Temptation Island, i telespettatori hanno assistito ad un nuovo falò di confronto tra Marco e Denise.

Dopo la rottura lei ha chiesto di rivedere l’ex fidanzato per cercare di recuperare il loro rapporto. Lui ha ribadito di essere rimasto davvero deluso dalle sue parole. Non ha percepito stima nei suoi confronti ed è questa la cosa che lo ha ferito di più. Lei ha cercato di fargli capire che le sue parole sono state fraintese, non ha mai avuto dubbi sul sentimento che prova per lui e gli ha chiesto ancora di concedere un’altra possibilità al loro amore.

Marco accetta di uscire insieme a Denise da Temptation Island: colpo di scena inaspettato dopo il programma

In molti si sono chiesti che piega abbia preso il rapporto tra Marco e Denise dopo Temptation Island, stando ai rumors trapelati sul web la loro relazione non è durata a lungo dopo essere usciti insieme dal programma.

Dagospia ha parlato di un amaro epilogo tra Denise e Marco dicendo che il sereno tra loro non è durato a lungo dopo il reality delle tentazioni. Sul sito si legge: “Tornati alla routine quotidiana lei torna a sfracassargli le scatole e lui deciderà che è la volta buona di mettere un punto alla relazione“.