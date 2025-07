Flavio torna in tv dopo Temptation Island: Mediaset gli ha fatto un’importante offerta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel momento in cui Flavio Ubirti è approdato a Temptation Island non è mai passato inosservato, non solo per il suo incredibile fascino ma anche per il suo modo di fare.

In molte occasioni Denise ha elogiato il suo carattere e la sua maturità. Nella prima puntata quando si è mostrato tutte le fidanzate avevano puntato gli occhi su di lui, anche le fan del programma sono impazzite. Sui social ha ricevuto moltissimi complimenti e sembra che presto lo rivedremo in televisione.

Dopo Tempation Island Flavio Ubirti vivrà una nuova esperienza televisiva? Spunta l’indiscrezione sul tentatore

Dopo l’esperienza vissuta nel reality dei sentimenti l’amato tentatore potrebbe iniziare un nuovo percorso televisivo. A lasciarsi sfuggire lo spoiler ci ha pensato il direttore sportivo della squadra di calcio di Anghiari nella quale giocava fino a qualche mese fa. Alberto Bruni ha fatto sapere che il portiere li ha chiamati per dire che non giocherà più, il motivo? Perché ha ricevuto da Mediaset un’offerta di lavoro molto importante.

E ancora: “Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante“. Nelle scorse ore si è lasciata sfuggire un’interessante indiscrezione anche Deianira Marzano, sui social ha infatti mostrato il messaggio di un utente che ha svelato: “È il cugino di una mia amica, andrà a Uomini e Donne“.