Denise ha fatto una sorpresa a Marco dopo Temptation Island: come ha reagito lui

Nell’ultima puntata di Temptation Island i telespettatori hanno assistito al falò di confronto anticipato di Marco e Denise.

Lui non è riuscito a tollerare il fatto che l’ormai ex fidanzata lo abbia screditato così tanto con il tentatore, si è sentito sminuito e ferito. Durante il confronto il ragazzo le ha detto di esserci rimasto male perché in molte occasioni li ha messi a confronto dicendo che il 24enne nonostante la sua giovane età sia così maturo.

Denise ha provato a riconciliarsi con Marco dopo Temptation Island: cosa ha raccontato un’amica di lei

In preda alla delusione Marco ha preferito mettere fine alla loro storia d’amore, lei in lacrime ha provato a fargli cambiare idea ma è stato inutile. Dopo il reality si sono riconciliati? Al momento sembra proprio di no, un’amica di lei sui social si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sull’ex coppia che ha partecipato a Temptation Island.

L’amica di Denise ha fatto sapere che lei ha fatto una sorpresa a Marco, per andare a Ibiza, lui però non l’ha presa bene. A detta sua il ragazzo non era contento, ha poi aggiunto: “Bisognerebbe riconoscere tutto quello che Denise ha fatto emotivamente e professionalmente per farlo crescere”.