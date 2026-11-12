Mara Venier non cambia idea sul futuro in tv: “La verità è che questa è l’ultima Domenica In”

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In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente Mara Venier ha rivelato che quella di quest’anno sarà l’ultima edizione di Domenica In che condurrà. Negli anni lo ha detto molte volte ma è sempre rimasta, infatti con ironia ha aggiunto che lo dice anche se probabilmente non le crederà nessuno.

L’amatissima conduttrice, però, ha ribadito la sua decisione anche durante l’ospitata nel podcast di Gianluca Gazzoli ‘Passa dal BSMT’, dove ha annunciato: “La verità è che questa è l’ultima Domenica In”. Quando il conduttore le ha chiesto se fosse sicura lei con tono convinto e deciso ha più volte detto di si.

Mara Venier racconta un momento doloroso della sua carriera: volevano toglierle Domenica In perché…

C’è stato un momento legato alla sua sfera professionale in cui la conduttrice ha sofferto molto, ne aveva già parlato in passato e lo ha ribadito nel podcast. A Gianluca Gazzoli ha raccontato che volevano toglierle la conduzione di Domenica In perché la ritenevano troppo vecchia, fu il suo agente e rivelarglielo.

Mara Venier ha fatto sapere che preferisce sapere le cose direttamente dal suo agente invece di sentirsi presa in giro. In quel periodo continuavano a dirle che si sarebbero visti la settimana dopo ma l’incontro sfumava e le dava davvero fastidio che sparissero perché la riteneva una cosa meschina. Un giorno il suo agente le ha però comunicato come stavano davvero le cose, cioè che non c’era nulla da fare perché ormai era troppo vecchia. Però, la Venier è poi tornata al timone del programma su Rai Uno, dove ha continuato a conquistare per diverse edizioni il sostegno e l’affetto dei telespettatori. La ‘Zia Mara’ rinuncerà davvero alla conduzione della trasmissione dalla prossima edizione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.