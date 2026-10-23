Maria Venier annuncia un nuovo addio: “Sarà la mia ultima Domenica In”

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Mara Venier da anni è al timone di Domenica In, trasmissione che le ha fatto ottenere grandi soddisfazioni con il suo notevole successo. Negli ultimi anni ha più volte annunciato il suo ritiro, però è sempre rimasta.

Sono moltissimi i telespettatori che amano la sua conduzione e seguono il programma con grande entusiasmo, infatti conquista sempre molto successo in termini di ascolti. Quest’anno, però, potrebbe essere l’ultima edizione condotta dall’amatissima conduttrice. In un’intervista concessa a Gente ha infatti rivelato che non sarà di nuovo al timone della trasmissione il prossimo anno. Questa volta sarà vero?

Mara Venier lascia Domenica In: la conduttrice annuncia l’addio e svela perché quest’anno ha accettato di restare

Durante l’intervista la nota conduttrice ha annunciato che questa sarà la sua ultima Domenica In, ha poi fatto sapere che lo dice anche se è consapevole che non ci crederà nessuno dal momento che più volte ha detto che si sarebbe ritirata ma non l’ha fatto davvero. La Venier ha poi rivelato che non starà a casa, farà altro, ma vorrebbe avere a disposizione più tempo per sé stesse e per la sua famiglia.

Nemmeno quest’anno avrebbe dovuto condurre Domenica In, perché ha cambiato idea? A questa domanda ha risposto dicendo che il programma la fa sentire bene e tira fuori la sua grinta, nonostante siano passati molti anni riesce ancora a emozionarla. Mara Venier ha aggiunto: “E, poi, l’affetto del pubblico è davvero prezioso”.