Anticipazioni Uomini e Donne, Giorgia Angeloni esce solo con Alessandro: arriva una segnalazioni su di lui

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È stata registrata oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni Giorgia Angeloni ha scelto di portare in esterna solo Alessandro.

In studio la tronista nella puntata che è andata in onda oggi ha ammesso che, tra i suoi corteggiatori, è proprio Alessandro quello che la attrae di più, anche se ha costruito molto di più con Raffaele. Quest’ultimo, Lory e Simone non hanno avuto la possibilità di uscire con Giorgia Angeloni, l’esterna con Alessandro invece è andata molto bene.

Giorgia Angeloni è stata molto bene in esterna con Alessandro: in studio spunta una segnalazione sul corteggiatore

I due sono stati molto bene in esterna, in molti erano convinti che si sarebbero baciati ma non è accaduto. In studio Simone ha riportato una segnalazione su Alessandro e si è detto convinto che la maschera che indossa prima o poi cadrà. Il ragazzo ha fatto sapere che un amico gli ha girato alcune chat un cui si capisce chiaramente che il suo modo di corteggiare solitamente è molto diverso.

Nello studio di Uomini e Donne Raffaele si è detto stufo di tutte queste segnalazioni, anche Gianni Sperti si è detto d’accordo con lui. Stando alle anticipazioni rese note da Pugnaloni Giorgia Angeloni ha avuto una crisi emotiva e ha confessato che dal punto di vista fisico non si piace e teme di non piacere nemmeno ai suoi corteggiatori. Alessandra Mussolini le ha detto che è una ragazza molto forte e che spesso la bellezza passa in secondo piano. Dirle che è una ragazza molto bella sarebbe stato inutile, infatti Maria De Filippi non sapeva cosa dirle. Le ha però detto che in questi casi non c’è nulla di male a rivolgersi a degli specialisti.