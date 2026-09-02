Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le stelle? “La trattativa dovrebbe essere conclusa”

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Barbara d’Urso ha partecipato alla precedente edizione di Ballando con le stelle, quest’anno tornerà nel programma di Milly Carlucci nei panni di giurata? Le voci circolano da mesi ma ad oggi non c’è ancora l’ufficialità.

Sul portale Bubinoblog.it si legge che la giuria di Ballando con le stelle è un giallo, non è ancora chiaro se la conduttrice ci sarà oppure no. Ambienti vicino alla Rai dicono che la strada è tortuosa e lunga. Dopo l’amaro e inaspettato addio a Mediaset non c’è stato più molto spazio per la d’Urso in televisione, si è parlato spesso di una nuova conduzione che però non è ancora arrivata.

Nella giuria di Ballando con le stelle ci sarà anche Barbara d’Urso? Spunta una nuova indiscrezione sulle trattative

Sembra che Milly Carlucci non c’entri nulla con il coinvolgimento della conduttrice a Ballando con le stelle, infatti il rapporto sarebbe ormai tra i top manager della Rai e Barbara d’Urso.

Sul noto portale si legge anche che presto si scoprirà come andrà a finire, la giornalista ha poi aggiunto: “Lucio Presta che è un grandissimo agente, ben messo per conoscere le cose, mi dice che la trattativa con Barbara d’Urso dovrebbe essere conclusa“. Farà davvero parte della giuria di Ballando con le stelle? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.