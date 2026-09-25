GF Vip, è scontro tra Guendalina Tavassi e Megan Ria: “Se dico la mia opinione non ti puoi arrabbiare”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è creata un po’ di tensione nelle scorse ore tra Guendalina Tavassi e Megan Ria al Grande Fratello Vip. Il motivo? C’entrano le prove di ballo, la ballerina infatti ha avuto da ridire sul comportamento delle altre sue compagne di avventura.

Le gieffine stanno preparando una coreografia, la ballerina ha assunto il ruolo di coreografa ma si è infastidita perché a parer suo le altre non la ascoltavano durante le prove. Dopo essersi sfogata con alcuni concorrenti è andata dalle sue compagne per chiarire la situazione. Megan Ria ha chiaramente detto che non le sono andati bene alcuni loro atteggiamenti, pensa che le prove richiedano maggiore serietà.

Scoppia una discussione tra Megan Ria e Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip: cosa è successo tra loro

Guendalina Tavassi non ha preso bene il richiamo della ballerina, le ha infatti detto di averla ascoltata altrimenti avrebbe fatto tutt’altra cosa. A parer suo la questione della coreografia la prendono troppo seriamente.

La gieffina è tornata a parlare della vicenda anche in giardino, riferendosi a Megan Ria ha detto: “Se dico la mia opinione, non ti puoi arrabbiare. Non vengo presa in considerazione e mi si viene pure detto che sono maleducata”. Dispiaciuta e in lacrime la ballerina ha detto che il problema non è cosa dice ma come lo dice. I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno insieme h24 ed è normale che nascano delle incomprensioni. Dopo la discussione riusciranno a trovare un punto di incontro per preparare la coreografia senza più scontrarsi? Lo vedremo.