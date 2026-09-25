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Sanità a Manfredonia, un cittadino: “Ai limiti della sopportazione”

Buongiorno, scrivo alla vostra testata in quanto cittadino di Manfredonia per portare all’attenzione di tutti una situazione che ha toccato il limite della sopportazione: lo stato della nostra sanità locale.

Manfredonia è una grande città e merita servizi sanitari degni di questo nome. Non è possibile continuare a vivere con la paura di non ricevere cure adeguate o di dover attendere mesi o anni (addirittura 1, 2 o 3 anni) per una semplice visita o un esame diagnostico, rischiando che un problema di salute si aggravi.

Per questo motivo, come cittadino, lancio un appello chiaro alle istituzioni, alla Regione Puglia, all’ASL Foggia e al Comune:

Vogliamo un ospedale nuovo e potenziato , con reparti moderni dotati ciascuno di comode sale d’attesa dedicate.

, con reparti moderni dotati ciascuno di comode sale d’attesa dedicate. Basta liste d’attesa infinite: la salute deve essere garantita nei tempi giusti, senza aspettare anni.

la salute deve essere garantita nei tempi giusti, senza aspettare anni. Più medici esperti e infermieri per coprire i turni e garantire un’assistenza sicura.

per coprire i turni e garantire un’assistenza sicura. Un Pronto Soccorso più grande e veloce , capace di ridurre i tempi di attesa per chi arriva in emergenza.

, capace di ridurre i tempi di attesa per chi arriva in emergenza. Ambulanze nuove e macchinari diagnostici moderni, all’avanguardia e che non facciano male o provochino disagi inutili ai pazienti.

La salute è un diritto fondamentale. Chiedo a voi di dar voce a questo grido d’aiuto di tutta la comunità di Manfredonia, affinché chi di competenza si svegli e dia finalmente alla nostra città la sanità che merita.

Un cordiale saluto