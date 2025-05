Lorenzo Spolverato dopo il GF approda all’Isola dei famosi? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due naufraghi si sono ritirati nei giorni scorsi all’Isola dei famosi, Gabriele Parpiglia nel suo programma Parpiglia 100% ha fatto sapere che sono stati aperti i casting per nuovi concorrenti, Lorenzo Spolverato potrebbe sbarcare presto in Honduras?

A lanciare l’indiscrezione nelle score ore ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni tramite le sue Instagram stories, queste le sue parole: “Lorenzo del Grande Fratello probabile nuovo naufrago“. Ha anche rivelato che l’ex gieffino potrebbe approdare all’Isola dei famosi la prossima settimana, la notizia però non è stata ancora ufficializzata. Proprio ieri Lorenzo Spolverato ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che lo ritrae fuori dagli studi Mediaset, si trovava lì proprio per fare il casting per il reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5?

Lorenzo Spolverato volta pagina dopo la rottura con Shaila: è pronto per l’Honduras?

Nei giorni scorsi l’ex gieffino è tornato a parlare della fine della sua chiacchierata storia d’amore con Shaila Gatta dicendo che la rottura è definitiva. Ha anche fatto sapere che il suo desiderio oggi è quello di andare avanti e ha chiesto ai suoi seguaci di non parlargli più dell’ex fidanzata perché per lui è più difficile voltare pagina in questo modo.

Anche Deianira Marzano ha parlato di una possibile partecipazione di Lorenzo Spolverato all’Isola dei famosi. L’esperta di gossip, però, ci ha tenuto a precisare che ancora è tutto da decidere. L’ex gieffino sbarcherà davvero in Honduras dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello? Non ci resta che attendere per scoprirlo.