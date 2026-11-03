LDA e Aka7even si separano, il tour è annullato: “Torniamo ai nostri percorsi individuali”

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L’unione tra Aka7even e LDA è stata apprezzata da moltissimi fan, i quali non vedevano l’ora di assistere al loro tour. Improvvisamente, però, hanno deciso di annullare le date.

Non si esibiranno insieme a Napoli, Roma e Milano com’era previsto. Ad annunciare l’inaspettata novità sono stati loro qualche ora fa su Instagram con un post che ha spiazzato praticamente tutti. Nella didascalia del post hanno ringraziato tutti coloro che sin dall’inizio hanno creduto e sostenuto il loro progetto e hanno accompagnato le loro tappe.

LDA e Aka7even annunciano la cancellazione del tour: non canteranno più insieme

Rivolgendosi ai loro fan i due cantanti hanno detto che con il loro supporto hanno reso possibile qualcosa che, all’inizio, non avrebbero mai immaginato. In merito alla loro separazione hanno svelato: “Oggi abbiamo deciso insieme di chiudere questo capitolo musicale e tornare ai nostri percorsi individuali. Ma quello che abbiamo costruito va ben oltre la musica e resterà per sempre, come la nostra amicizia e il vostro essere famiglia“.

Aka7even e LDA hanno fatto sapere che sono state annullate le date di Milano, Napoli e Roma e hanno assicurato che tutti i biglietti verranno rimborsati in seguito alla novità. I due si sono scusati con tutti coloro che si erano già organizzati per assistere ai concerti e li hanno di nuovo ringraziati per aver reso il progetto decisamente più grande di quanto avrebbero potuto immaginare.