Amaro sfogo di Giulia Provvedi al GF Vip, in lacrime svela: “Sembro sempre stupida”

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Giulia Provvedi si è lasciata travolgere da un momento di sconforto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. Al termine della puntata si è detta stanca di passare sempre per una persona stupida che non è in grado di esprimersi.

Mentre parlava in giardino con alcuni suoi compagni di avventura non è riuscita a trattenere le lacrime. Visibilmente scossa ha detto che non le va giù il fatto di passare come una ragazzina stupida. Lei è consapevole di non esserlo, ma non le sta bene che continuino a insinuare questo di lei. Più volte Giulia Provvedi è stata accusata di seguire le idee altrui invece di manifestare un suo pensiero.

Giulia Provvedi in lacrime al Grande Fratello Vip: turbata e angosciata la gieffina svela cosa la infastidisce

Guendalina Tavassi, Andreas Muller e Marina La Rosa mentre confortavano la gieffina le hanno detto di non dare nessuna importanza a ciò che dicono di lei, perché lei sa che non è assolutamente stupida quindi non dovrebbe importarle nulla. Lei però ha detto che forse non è così sicura di sé, anche se è certa di non essere davvero una stupida.

I suoi compagni di avventura le hanno detto che gli altri fanno leva sulle sue insicurezze e debolezze, però non dovrebbe dar loro questa soddisfazione. Mentre continuava a piangere Giulia Provvedi ha detto che fuori dalla casa ha sempre lavorato e sono state tante le soddisfazioni provate, turbata ha aggiunto: “Dovevo entrare al Grande Fratello Vip per sentirmi una totale cretina“.