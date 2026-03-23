Aka7even sul rapporto con Cristina Ferrara svela: “Persona fantastica, con lei sono me stesso”

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Dopo la fine della sua relazione con Gianmarco Steri Cristina Ferrara ha ritrovato l’amore con Aka7even, sui social si mostrano sempre più innamorati e uniti.

La loro relazione è iniziata da qualche mese e sembra essere davvero solida, lei era al suo fianco anche a Sanremo durante la partecipazione del cantante alla kermesse insieme a LDA. Ospite nel podcast ‘Comodissimo’ Aka7even si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con la fidanzata.

Cristina Ferrata e Aka7even a gonfie vele: cosa ha detto il cantante sul loro rapporto

Riferendosi alla fidanzata il cantante ha detto che al suo fianco ha trovato una persona fantastica. Ha poi rivelato che è anche riuscita a fargli cambiare totalmente il pensiero che nutriva nei confronti dell’amore.

Aka7even riferendosi a Cristina Ferrara ha aggiunto: “È una persona che mi capisce, mi ama, si fa amare e più che altro permette di farmi esprimere per come sono”. Con lei si sente se stesso e questa per lui è una cosa fondamentale, specie nel rapporto con una persona.