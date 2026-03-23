Aka7even sul rapporto con Cristina Ferrara svela: “Persona fantastica, con lei sono me stesso”
Cristina Ferrata e Aka7even, la storia d'amore procede a gonfie vele. Cosa ha detto il cantante sul loro rapporto.
Dopo la fine della sua relazione con Gianmarco Steri Cristina Ferrara ha ritrovato l’amore con Aka7even, sui social si mostrano sempre più innamorati e uniti.
La loro relazione è iniziata da qualche mese e sembra essere davvero solida, lei era al suo fianco anche a Sanremo durante la partecipazione del cantante alla kermesse insieme a LDA. Ospite nel podcast ‘Comodissimo’ Aka7even si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con la fidanzata.
Cristina Ferrata e Aka7even a gonfie vele: cosa ha detto il cantante sul loro rapporto
Riferendosi alla fidanzata il cantante ha detto che al suo fianco ha trovato una persona fantastica. Ha poi rivelato che è anche riuscita a fargli cambiare totalmente il pensiero che nutriva nei confronti dell’amore.
Aka7even riferendosi a Cristina Ferrara ha aggiunto: “È una persona che mi capisce, mi ama, si fa amare e più che altro permette di farmi esprimere per come sono”. Con lei si sente se stesso e questa per lui è una cosa fondamentale, specie nel rapporto con una persona.