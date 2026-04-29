GF Vip, tregua finita tra Antonella Elia e Valeria Marini: “È presuntuosa, mi infastidisce”

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Il sereno tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip è durato pochissimo, infatti com’era prevedibile la tregua è già finita.

Ieri pomeriggio in lacrime la showgirl stellare aveva chiesto scusa alla gieffina dicendosi dispiaciuta per quello che è successo tra loro, c’era stato anche un abbraccio ma solo poche ore dopo è scoppiato l’ennesimo battibecco. Durante la diretta di ieri sera Valeria Marini ha detto di averle chiesto scuse e ha ribadito che lei voleva solo scherzare e portare allegria nella casa. Ha poi rivelato che si è scatenata a causa dell’atteggiamento aggressivo di Antonella Elia perché il fatto di averci discusso le è dispiaciuto.

Antonella Elia ancora contro Valeria Marini al GF Vip: perché la gieffina non la sopporta

Antonella Elia non è sembrata interessata a far durare la pace tra loro, riferendosi a Valeria Marini ieri sera in diretta ha infatti ribadito che non la sopporta. Queste le sue parole: “Lei è un po’ presuntuosa. E’ un po’ a volte, o forse sempre, in delirio di onnipotenza, ha un po’ il mito di se stessa. Mi dispiace dirlo, ma lei non sa ballare, cantare o recitare, mi infastidisce“.

Mentre la gieffina parlava è intervenuta Alessandra Mussolini, con il suo solito modo di fare pungente ha detto che la Elia stava parlando di se stessa. Lei non è certo rimasta in silenzio, l’ha subito zittita definendola una cornacchia arancione.