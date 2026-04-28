La forza di una donna, spoiler 28 aprile 2026: il ladro scappa, momento di paura per Enver e Bahar

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 28 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che mentre saranno tutti a casa di Bahar per festeggiare il Capodanno Arif deciderà di recarsi da Sirin, l’unica rimasta a casa da sola.

Spoiler La forza di una donna 28 aprile 2026: Enver e Bahar in ansia per Sirin e Arif dopo lo sparo

Per un po’ la riccia ha finto di comportarsi bene per riconquistare la fiducia del padre ma ultimamente ha ricominciato a sferrare colpi alla sorella, i rapporti tra loro infatti sono tesi. Mentre Sirin sarà a casa da sola entrerà un ladro.

Arif vedrà la scena e sentirà anche una sconvolgente rivelazione quando si recherà dalla ragazza per dirle di andare a cenare con loro. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che nonostante sia ferito il ladro riuscirà a darsi alla fuga. Non appena Enver e Bahar entreranno in casa avranno moltissima paura, fortunatamente però Arif e Sirin non saranno feriti.