La forza di una donna, spoiler 25 aprile 2026: Ceyda mostra una foto a Fazilet, Buket la fa ingelosire

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 25 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Raif ha totalmente ritrovato il buon umore da quando Ceyda è tornata a lavorare a casa loro, si è mostrano molto felice di fare anche l’albero di Natale lasciando la madre piacevolmente sorpresa.

Spoiler La forza di una donna 25 aprile 2026: l’arrivo di Buket fa ingelosire Ceyda

Per il bene del figlio la signora Fazilet ha permesso a Ceyda di tornare ma ancora non riesce a fidarsi di nuovo di lei. Raif le ha raccontato come sono andate le cose in merito alla storia dei gioielli ma lei non ci ha creduto fino in fondo.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda per dimostrare che è stato davvero suo figlio a regalarle i gioielli mostrerà a Fazilet uno scatto che la ritrae con i suoi orecchini durante una serata trascorsa insieme a Raif. La donna si renderà conto che insieme a lei suo figlio è davvero felice. Poco dopo l’ex fidanzata di Raif, Buket, si presenterà a casa loro e Ceyda farà fatica a nascondere la sua gelosia.