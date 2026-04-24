La forza di una donna, spoiler 24 aprile 2026: Fazilet ancora titubante con Ceyda, Kismet pensa a Cem

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 24 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che in vista del Natale e del nuovo anno i figli di Bahar desidereranno fare dei regali a tutta la famiglia, le cose però potrebbero andare in modo diverso.

Spoiler La forza di una donna 24 aprile 2026: Kismet ripensa al suo doloroso passato con Cem

I regali per il nuovo anno potranno essere fatti grazie alla vendita della casa di Hatice ed Enver, sembra però che i protagonisti dovranno fare i conti con qualche intoppo. Colui che aveva manifestato la sua volontà di acquistare l’abitazione non si è fatto più sentire.

Al contrario di quello che Fazilet pensava Raif apparirà molto felice di addobbare l’albero di Natale insieme a Ceyda. La donna però non riesce ancora a fidarsi di lei nonostante il figlio le abbia raccontato cosa è successo con i gioielli. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Kismet ripenserà al suo passato con Cem e soprattutto alla sofferenza provata per la perdita della figlia.