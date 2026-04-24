Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 aprile 2026: Caterina delusa, Greta minaccia la Contessa

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Grazie al supporto di Mimmo Agata deciderà di tornare a Firenze, intanto Caterina dovrà affrontare una grande delusione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 aprile 2026: Rosa prende una decisione, i Marchesi accettano di andare via

Non sarà Caterina a vincere il concorso dell’ALMAT bensì un’allieva che ha presentato il bozzetto che lei aveva scartato. Nel frattempo Delia e Botteri si prepareranno a rivelare a Teo che hanno deciso di sposarsi, succederà però qualcosa che potrebbe rischiare di mandare a monte tutto.

Rosa sta vivendo un momento delicato a causa della critica fatta al suo romanzo, prenderà però una decisione che potrebbe cambiare le cose. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che i Guarnieri saranno felici della partenza dei Marchesi, cos’altro succederà? Nonostante abbiano accettato l’offerta Greta minaccerà Adelaide, vuole rivelare che Odile è la figlia di Umberto.