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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 aprile 2026: Caterina delusa, Greta minaccia la Contessa

Rosa prende una decisione, i Marchesi accettano di andare via. Cosa accadrà oggi 24 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte24 Aprile 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 aprile 2026
Greta de Il Paradiso delle Signore (Screen Mediaset Infinity)
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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Grazie al supporto di Mimmo Agata deciderà di tornare a Firenze, intanto Caterina dovrà affrontare una grande delusione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 aprile 2026: Rosa prende una decisione, i Marchesi accettano di andare via

Non sarà Caterina a vincere il concorso dell’ALMAT bensì un’allieva che ha presentato il bozzetto che lei aveva scartato. Nel frattempo Delia e Botteri si prepareranno a rivelare a Teo che hanno deciso di sposarsi, succederà però qualcosa che potrebbe rischiare di mandare a monte tutto.

Rosa sta vivendo un momento delicato a causa della critica fatta al suo romanzo, prenderà però una decisione che potrebbe cambiare le cose. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che i Guarnieri saranno felici della partenza dei Marchesi, cos’altro succederà? Nonostante abbiano accettato l’offerta Greta minaccerà Adelaide, vuole rivelare che Odile è la figlia di Umberto.

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Sara Fonte24 Aprile 2026