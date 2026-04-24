Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti 26 aprile 2026: ecco chi ci sarà nel pomeriggio di Rai1

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La domenica televisiva del 26 aprile 2026 si prepara a regalare al pubblico di Rai1 un pomeriggio ricco di volti amati, racconti intensi e momenti di grande emozione. Da un lato torna Domenica In, lo storico contenitore guidato da Mara Venier, che continua a essere un punto di riferimento per chi cerca leggerezza, musica e storie capaci di toccare il cuore. Dall’altro, nella fascia successiva, Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini accoglie ospiti che intrecciano vita privata, carriera e riflessioni personali.

Chi arriverà in studio? Quali racconti animeranno il pomeriggio? E quali sorprese attendono il pubblico di Rai1? Scopriamolo insieme.

Da Noi a Ruota Libera: Giancarlo Magalli, Tosca e Massimo Ghini nel salotto di Francesca Fialdini

Il pomeriggio di Rai1 si accende alle 17.20 con una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera, dove Francesca Fialdini accoglie tre protagonisti molto diversi tra loro, ma accomunati da una lunga storia nel mondo dello spettacolo.

Il primo a sedersi accanto alla conduttrice è Giancarlo Magalli, volto storico della televisione italiana. Con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, Magalli porta con sé un patrimonio di aneddoti, ricordi e curiosità che attraversano generazioni di pubblico. Il suo racconto si muove tra passato e presente, con quella ironia che lo ha sempre contraddistinto.

Accanto a lui arriva Tosca, artista dalla voce intensa e dalla sensibilità rara. La cantante e attrice presenta il suo nuovo album di inediti, Feminae, un progetto dedicato all’universo femminile che unisce musica, ricerca e narrazione. Il dialogo con Fialdini diventa l’occasione per esplorare un percorso artistico che continua a rinnovarsi.

A completare la puntata c’è Massimo Ghini, che si prepara a tornare al cinema con Nel tepore del ballo, il nuovo film di Pupi Avati. L’attore interpreta un celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo finanziario, un ruolo che gli permette di affrontare temi attuali con profondità e ironia. La conversazione si snoda tra set, vita privata e nuove sfide professionali.

Domenica In: Mara Venier accoglie protagonisti, musica e storie di vita

Prima dell’appuntamento con Francesca Fialdini, il pomeriggio di Rai1 si apre con Domenica In, dove Mara Venier continua a costruire un mosaico di ospiti che unisce attualità, spettacolo e momenti di grande emozione. La “signora della domenica” accoglie volti noti e nuovi talenti, alternando interviste intime, performance musicali e racconti che permettono al pubblico di conoscere meglio i protagonisti della settimana.

Come da tradizione, la puntata del 26 aprile 2026 offrirà uno spazio dedicato alle storie personali, ai successi e alle difficoltà affrontate dagli ospiti, con quel tono caldo e diretto che ha reso Mara Venier una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il cast della puntata è in aggiornamento, ma la struttura del programma lascia intuire che non mancheranno momenti di leggerezza, sorprese e ospiti capaci di animare il pomeriggio con energia e spontaneità.

Una domenica tra racconti, musica e grandi ritorni su Rai1

La combinazione tra Domenica In e Da Noi a Ruota Libera crea un pomeriggio televisivo che unisce generazioni e gusti diversi. Mara Venier e Francesca Fialdini guidano due programmi complementari, capaci di alternare emozione, intrattenimento e riflessione.

Il 26 aprile 2026 si preannuncia quindi come una domenica ricca di storie, musica e ospiti che accompagneranno il pubblico fino alla sera, con la consueta atmosfera familiare che caratterizza la programmazione di Rai1.