Un Posto al Sole, spoiler 24 aprile 2026: la banda coinvolge ancora Sabbiese? Serena fa un incubo
Manuela vuole conoscere Maurizio, lei e Micaela non sono d'accordo. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 24 aprile 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che Eduardo e Angelo completeranno i lavori di riparazione dei guasti elettrici a Palazzo Palladini. Rosa spererà che il fratello riesca a garantire da ora in poco una situazione economica stabile grazie a questo lavoro.
Spoiler Un posto al sole 24 aprile 2026: Manuela vuole conoscere Maurizio, lei e Micaela non sono d’accordo
Stella, Angelo e Rino penseranno di coinvolgere Sabbiese in una nuova rapina, il colpo questa volta si svolgerà in un luogo molto familiare. Intanto Manuela e Micaela continueranno ad essere in disaccordo in merito alle novità che riguardano il padre.
Manuela sarà intenzionata a conoscere Maurizio, intanto Serena farà un incubo in cui rivivrà alcuni ricordi confusi sul suo passato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella e Guido proveranno a far andare Bice e Sergio d’accordo per poter gestire insieme il figlio.