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Un Posto al Sole, spoiler 24 aprile 2026: la banda coinvolge ancora Sabbiese? Serena fa un incubo

Manuela vuole conoscere Maurizio, lei e Micaela non sono d'accordo. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte24 Aprile 2026
Spoiler Un posto al sole 24 aprile 2026
Serena di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 24 aprile 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eduardo e Angelo completeranno i lavori di riparazione dei guasti elettrici a Palazzo Palladini. Rosa spererà che il fratello riesca a garantire da ora in poco una situazione economica stabile grazie a questo lavoro.

Spoiler Un posto al sole 24 aprile 2026: Manuela vuole conoscere Maurizio, lei e Micaela non sono d’accordo

Stella, Angelo e Rino penseranno di coinvolgere Sabbiese in una nuova rapina, il colpo questa volta si svolgerà in un luogo molto familiare. Intanto Manuela e Micaela continueranno ad essere in disaccordo in merito alle novità che riguardano il padre.

Manuela sarà intenzionata a conoscere Maurizio, intanto Serena farà un incubo in cui rivivrà alcuni ricordi confusi sul suo passato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella e Guido proveranno a far andare Bice e Sergio d’accordo per poter gestire insieme il figlio.

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Sara Fonte24 Aprile 2026