Un Posto al Sole, spoiler 24 aprile 2026: la banda coinvolge ancora Sabbiese? Serena fa un incubo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 24 aprile 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eduardo e Angelo completeranno i lavori di riparazione dei guasti elettrici a Palazzo Palladini. Rosa spererà che il fratello riesca a garantire da ora in poco una situazione economica stabile grazie a questo lavoro.

Spoiler Un posto al sole 24 aprile 2026: Manuela vuole conoscere Maurizio, lei e Micaela non sono d’accordo

Stella, Angelo e Rino penseranno di coinvolgere Sabbiese in una nuova rapina, il colpo questa volta si svolgerà in un luogo molto familiare. Intanto Manuela e Micaela continueranno ad essere in disaccordo in merito alle novità che riguardano il padre.

Manuela sarà intenzionata a conoscere Maurizio, intanto Serena farà un incubo in cui rivivrà alcuni ricordi confusi sul suo passato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella e Guido proveranno a far andare Bice e Sergio d’accordo per poter gestire insieme il figlio.