La forza di una donna, spoiler 23 aprile 2026: la rivelazione di Bahar delude Nisan e Doruk, loro sperano…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 23 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda è rimasta davvero colpita dall’altruistico gesto di Satilmis nei confronti di Arda. Per giorni il bambino ha saltato la scuola per cercare di guadagnare dei soldi per strada da dare al vero padre di Arda per impedirgli di portarlo via.

Spoiler La forza di una donna 23 aprile 2026: la vendita della casa di Enver e Hatice slitta?

Bahar e Arif sono convinti di essersi liberati della pistola di Sarp però non sanno che la perfida Sirin è riuscita a sostituirla con dei sassi prima che arrivasse nelle loro mani. Intanto Doruk e Nisan saranno impazienti di festeggiare il nuovo anno.

I figli di Bahar sperano che grazie al denaro ottenuto dalla vendita della casa di Enver ed Hatice riusciranno a fare dei regali a tutti. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la madre dirà loro che la vendita dell’abitazione potrebbe essere rimandata a dopo le feste, Ender le ha infatti detto che colui che voleva acquistarla non gli ha più dato sue notizie.