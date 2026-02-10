La forza di una donna, spoiler 10 febbraio 2026: Enver ha le allucinazioni su Hatice, Emre decide di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 10 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo la morte della moglie Enver sarà ancora molto turbato, avrà anche delle allucinazioni. L’uomo continua a vedere Hatice che gli chiede di farle quella promessa che si è rifiutato di farle prima che lei morisse. Quale? Prendersi cura di Sirin.

Spoiler La forza di una donna 10 febbraio 2026: Emre vuole ottenere la custodia di Arda

Intanto Emre prenderà una decisione molto importante che finirà per travolgere anche Jale. Di che si tratta? Vuole provare ad ottenere la custodia del piccolo Arda dal momento che è suo figlio.

All’uomo servirà un avvocato che lo aiuterà ad ottenere ciò che desidera. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Emre contatterà Arif affinché lui possa organizzare un confronto con la sorella Kismet dal momento che è un avvocato.