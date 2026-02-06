La forza di una donna, spoiler 6 febbraio 2026: Bahar si sente in dovere di occuparsi di Sirin
In ospedale la signora Fazilet fa una richiesta a Jale. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 6 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che per Hatice sfortunatamente non c’è stato nulla da fare e la sua morte ha gettato tutti nello sconforto, soprattutto Sirin. Quest’ultima aveva anche provato a redimersi chiedendo perdono alla sorella, quando ha scoperto che la madre non ce l’ha fatta ha dato la colpa ad Arif.
Spoiler La forza di una donna 6 febbraio 2026: in ospedale la signora Fazilet fa una richiesta a Jale
Nonostante tutto il male che le ha fatto Bahar pensa che spetti a lei prendersi cura della sorella, ora che Hatice non c’è più infatti Sirin è sola ed è molto debole.
Nell’incidente fatto da Arif, Hatice, Bahar e Sarp è rimasta coinvolta anche la signora Fazilet. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la donna in ospedale chiederà a Jale se conosce qualcuno che possa occuparsi di suo figlio, Raif. La sua è una situazione delicata, il ragazzo infatti è sulla sedia a rotelle.