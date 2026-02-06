La forza di una donna, spoiler 6 febbraio 2026: Bahar si sente in dovere di occuparsi di Sirin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 6 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che per Hatice sfortunatamente non c’è stato nulla da fare e la sua morte ha gettato tutti nello sconforto, soprattutto Sirin. Quest’ultima aveva anche provato a redimersi chiedendo perdono alla sorella, quando ha scoperto che la madre non ce l’ha fatta ha dato la colpa ad Arif.

Spoiler La forza di una donna 6 febbraio 2026: in ospedale la signora Fazilet fa una richiesta a Jale

Nonostante tutto il male che le ha fatto Bahar pensa che spetti a lei prendersi cura della sorella, ora che Hatice non c’è più infatti Sirin è sola ed è molto debole.

Nell’incidente fatto da Arif, Hatice, Bahar e Sarp è rimasta coinvolta anche la signora Fazilet. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la donna in ospedale chiederà a Jale se conosce qualcuno che possa occuparsi di suo figlio, Raif. La sua è una situazione delicata, il ragazzo infatti è sulla sedia a rotelle.