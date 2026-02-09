SerieTVSpettacolo Italia

La forza di una donna, spoiler 9 febbraio 2026: Enver e Sirin non riescono a tornare a casa

Momento difficile per Enver e Sirin, Emre resta a dormire a casa di Ceyda. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 9 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che non sarà un momento affatto semplice per la famiglia di Hatice dopo la sua morte. Loro erano convinti che stesse iniziando a stare meglio dopo aver superato l’operazione ma hanno dovuto fare i conti con una drammatica realtà.

I familiari di Hatice non riescono ancora ad accettare il fatto che lei non ci sia più. Né Sirin né Enver riusciranno a tornare a casa loro perché tra le mura domestiche ogni cosa gli fa pensare a lei.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Emre, dopo essere stato al luna park von Doruk e Nisan riporterà loro e Ceyda a casa e deciderà di restare a dormire a casa di lei.

