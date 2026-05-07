La forza di una donna, 7 maggio 2026: Ceyda e Raif complici, Emre licenzia Sirin

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 7 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Kismet ha ammesso di avere un coinvolgimento negli affari di Cem. Dopo essersi rivisti hanno capito di essere ancora innamorati e presto scapperanno insieme per sfuggire a possibili ritorsioni.

Spoiler La forza di una donna 7 maggio 2026: Emre scopre cosa ha fatto Sirin ai bambini e la licenzia

L’avvocato però non partirà subito, resterà ancora un po’ per aiutare il fratello ad incastrare Sirin dopo che lei gli ha confessato di aver ucciso Sarp. Nel frattempo continuerà ad aumentare la complicità tra Ceyda e Raif.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la signora Faziler chiederà a Bahar il motivo che ha spinto Ceyda a non accettare l’anello del figlio dal momento che è evidente che ci sia qualcosa tra loro. Nisan, Satilmis e Doruk riveleranno tutte le cattiverie che Sirin ha detto loro, Emre deciderà quindi di licenziarla.