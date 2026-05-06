La forza di una donna, 6 maggio 2026: Kismet pronta a scappare con Cem, rimanda la partenza per…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 6 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Arif è rimasto sconvolto quando Sirin gli ha confessato di aver causato lei la morte di Sarp, in ospedale gli ha infatti staccato la flebo di nascosto.

Spoiler La forza di una donna 6 maggio 2026: Kismet fa una rivelazione al fratello, c’entra Cem

L’intenzione di Arif è quella di incastrare la figlia di Enver, infatti ha registrato la loro conversazione e l’ha fatta sentire a Kismet. Quest’ultima gli ha però detto che dovranno trovare ulteriori prove, più concrete, per poter procedere contro di lei.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Kismet confesserà di essere coinvolta nei traffici di Cem. Il vero colpo di scena però deve ancora arrivare, la sorella di Arif sta per partire con l’ex marito per evitare di fare i conti con delle ritorsioni. La donna deciderà però di rimandare la partenza per aiutare ilo fratello con la vicenda di Sirin.