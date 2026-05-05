La forza di una donna, 5 maggio 2026: Arif chiede aiuto a Kismet per incastrare Sirin

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 5 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Enver è molto preoccupato a causa del comportamento di Sirin, teme che possa essere pericolosa anche con i bambini.

Spoiler La forza di una donna 5 maggio 2026: Arif vuole incastrare Sirin, il consiglio della sorella

Sirin ha spiazzato Arif con una rivelazione scioccante, gli ha infatti confessato che è stata lei ad uccidere Sarp staccandogli la flebo quando si trovava in ospedale.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif registrerà la sua conversazione con Sirin e la farà ascoltare a Kismet. L’uomo chiederà l’aiuto della sorella per incastrare la riccia, lei però gli dirà che avranno bisogno di prove più concrete per riuscirci.