La forza di una donna, 17 maggio 2026: Enver incastra Sirin, Fazilet fa una proposta a Ceyda e Raif

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.15. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, domenica 17 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Manca ormai pochissimo al finale di stagione, gli spoiler fanno sapere che Bahar è rimasta molto sorpresa alla casa editrice quando ha scoperto che la signora Fazilet ha deciso di far pubblicare il libro con il suo nome.

Spoiler La forza di una donna 17 maggio 2026: Satilmis vuole fare una sorpresa a Ceyda, Nisan e Doruk lo aiutano

Enver riuscirà ad incastrare Sirin, la Polizia porterà via la ragazza non solo per aver ucciso Sarp in ospedale ma anche per aver provato ad uccidere Doruk con l’inganno. Nel frattempo il libro basato sulla storia di Bahar riscuoterà un grande successo, le proporranno anche di trasformarlo in una serie televisiva.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la signora Fazilet proporrà a Raif e Ceyda di andare a vedere la casa che hanno in montagna. Il motivo? Per capire se potrebbe essere il posto giusto in cui celebrare il loro matrimonio, Ceyda inviterà anche Arif e Bahar. Intanto Satilmis vorrebbe fare una sorpresa alla madre, quale? Riuscire a far dire ‘mamma’ ad Arda, anche Doruk e Nisan lo aiuteranno.