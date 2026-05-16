La forza di una donna, 16 maggio 2026: Sirin non trova il denaro e va via, una scoperta stupisce Bahar

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.15. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 16 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Manca ormai pochissimo al finale di stagione, gli spoiler fanno sapere che Sirin dopo essere sparita per giorni deciderà di tornare a casa con l’obiettivo di rubare i soldi che il padre tiene nascosti in casa. La riccia non riuscirà però a trovarli e andrà di nuovo via.

Spoiler La forza di una donna 16 maggio 2026: Bahar fa una scoperta che la lascia senza parole

Per strada Sirin incontrerà Yusuf e i due parleranno un po’, lui subito dopo dirà ad Arif di averla vista. Nel frattempo Bahar si recherà con Fazilet alla casa editrice per esaminare i bozzetti della copertina del suo libro. Mentre saranno in macchina insieme racconterà alla madre di Raif che è stata sua sorella ad uccidere Sarp.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che arrivati alla casa editrice Bahar farà una scoperta che la lascerà senza parole. Di che si tratta? Sul suo libro ci sarà il suo nome perché Fazilet ha deciso di farlo pubblicare a nome suo. Intanto Raif riuscirà a fare a Ceyda una proposta.