Helena Prestes pazza di Javier Martinez: il gesto che non passa inosservato

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a stare al centro dell’attenzione nonostante dalla loro partecipazione al Grande fratello siano passati già due anni. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si trovano distanti da ormai due settimane a causa di impegni di lavoro da parte di lei. La donna infatti è a New York per fare alcuni casting con la sua agenzia di moda. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia dove ha dimostrato di essersi ambientato perfettamente nella sua nuova vita a Lecco. In particolare, l’ex pallavolista della Terni volley academy ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, dov’è seguito da oltre 200 mila utenti. Nella foto postata si vede il 31enne vestito con una maglietta a maniche corte rossa che ha messo in mostra i muscoli scolpiti della braccia.

Helena Prestes pazza d’amore di Javier Martinez

La nuova immagine di Javier Martinez ha scatenato la reazione di Helena Prestes. L’ex concorrente del Grande fratello ha ripubblicato la storia postata dal compagno con la seguente didascalia: “Eh? La mia reazione quando vedo..” La donna ha dimostrato di essere pazza d’amore per il pallavolista argentino, che ha deciso di passare la domenica in palestra. Nel contempo, la modella influencer ha rivelato la data del suo ritorno in Italia. In una storia pubblicata sui social, la 35enne ha fatto sapere che sarà presente alla nuova edizione di Vip champion in svolgimento a fine mese a Capri.