Racconto di una notte in onda 7 giorni su 7: la bella novità per i fans

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Racconto di una notte è tra le nuove serie tv turche che stanno appassionando il pubblico italiano. La storia d’amore tra Canfeza e Mahir sta registrando ascolti buoni alla domenica sera dove ha debuttato da un mese circa. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda della dizi turca. In particolare, Racconto di una notte andrà in onda 7 giorni su 7 sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Canfeza e Mahir saranno trasmesse da lunedì al venerdì compreso sabato e domenica con un doppio appuntamento di pomeriggio e sera. Mediaset ha deciso di puntare su questa produzione per il dopo La forza di una donna, che chiuderà i battenti il 22 maggio.

Racconto di una notte prende il posto de La forza di una donna

La serie tv andrà in onda sette giorni su sette sui teleschermi di Canale 5. Racconto di una notte occuperà il posto lasciato vacante da La forza di una donna nel daytime pomeridiano e feriale della rete ammiraglia Mediaset. Una bella promozione per la dizi turca che avrà il difficile compito di replicare il successo ottenuto dai suoi predecessori come Endless Love, La notte nel cuore e Terra amara. La storia di Mahir e Canfeza riuscirà a conquistare i cuori degli italiani? Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere come andranno i dati Auditel della serie tv.