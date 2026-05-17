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Schiavone: “Riqualificazione della scogliera Acqua di Cristo”

📍L’Amministrazione La Marca ha programmato una serie di interventi di riqualificazione del lungomare di Manfredonia, in particolare su uno dei tratti più suggestivi della città: la scogliera acqua di Cristo, luogo di incontro e passeggiate sia per i residenti che per i visitatori.

👍I lavori prevedono il rifacimento del marciapiede lato mare.

Ringrazio la tecnostruttura del V settore lavori pubblici che nel progetto esecutivo ha previsto:

🔹una nuova pavimentazione architettonica;

🔹la sistemazione delle palme esistenti

🔹la sostituzione di tutte le panchine e il ripristino della ringhiera sul fronte mare

👉La novità assoluta è che questa zona, buia da sempre, potrà godere di una nuova illuminazione pubblica con l’apposizione di pali stilizzati su tutto il Frontemare

👏Grande attenzione la riserveremo all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di ulteriori rampe per disabili.

😊Questi sono gli interventi che la nostra amministrazione continuerà a porre in essere per restituire decoro, sicurezza e accessibilità alla nostra città per renderla ancora più accogliente

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia