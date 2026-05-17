Schiavone: “Riqualificazione della scogliera Acqua di Cristo”
Schiavone: “Riqualificazione della scogliera Acqua di Cristo”
📍L’Amministrazione La Marca ha programmato una serie di interventi di riqualificazione del lungomare di Manfredonia, in particolare su uno dei tratti più suggestivi della città: la scogliera acqua di Cristo, luogo di incontro e passeggiate sia per i residenti che per i visitatori.
👍I lavori prevedono il rifacimento del marciapiede lato mare.
Ringrazio la tecnostruttura del V settore lavori pubblici che nel progetto esecutivo ha previsto:
🔹una nuova pavimentazione architettonica;
🔹la sistemazione delle palme esistenti
🔹la sostituzione di tutte le panchine e il ripristino della ringhiera sul fronte mare
👉La novità assoluta è che questa zona, buia da sempre, potrà godere di una nuova illuminazione pubblica con l’apposizione di pali stilizzati su tutto il Frontemare
👏Grande attenzione la riserveremo all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di ulteriori rampe per disabili.
😊Questi sono gli interventi che la nostra amministrazione continuerà a porre in essere per restituire decoro, sicurezza e accessibilità alla nostra città per renderla ancora più accogliente
Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia