La forza di una donna oggi non va in onda su Canale 5: svelato il motivo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è stata tra le serie tv che hanno ottenuto più successo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori in Italia, riuscendo a contrastare benissimo la concorrenza delle altre reti. In occasione della messa in onda del finale de La forza di una donna, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione. In particolare, la serie tv con protagonista Bahar Cesmeli non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire dal 18 maggio. Al posto della dizi, Mediaset ha deciso di trasmettere Racconto di una notte, che narra la storia d’amore impossibile tra Canfeza e Mahir.

La forza di una donna, stop nel daytime dal 18 maggio

La serie tv con protagonista Bahar Cesmeli non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5. Al suo posto, andranno in onda nuovi appuntamenti di Racconto di una notte, la serie tv in onda ogni domenica sera sulla rete ammiraglia Mediaset. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di fare una sorpresa al proprio pubblico, trasmettendo le ultime puntate de La forza di una donna in prima serata il prossimo venerdì 22 maggio sui teleschermi di Canale 5. Un finale di stagione che si annuncia ricco di colpi di scena e momenti emozionanti per i fans della serie tv.