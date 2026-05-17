Affari Tuoi sospeso su Rai 1: ecco da quando e perché

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Affari Tuoi è tra i programmi più seguiti del palinsesto della Rai. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino registra in media oltre 2 milioni di telespettatori a puntata. Come tutti i programmi, però, anche il game show andrà in vacanza tra poche settimane. Secondo quanto trapelato in rete, le ultime puntate di Affari tuoi andranno in onda a fine luglio sui teleschermi di Rai 1. Stefano De Martino cederà poi il timone a Marco Liorni, che debutterà nella prestigiosa fascia dell’access prime time. Il conduttore presenterà una versione rinnovata de L’eredità, il popolare game show del preserale di Rai 1.

Affari tuoi si ferma a fine luglio per lasciare spazio a L’eredità

Il gioco dei pacchi andrà in vacanza da fine luglio sui teleschermi di Rai 1. L’Eredità prenderà poi il posto di Affari tuoi fino a settembre quando tornerà in onda con la conduzione di Stefano De Martino. Proprio il conduttore napoletano è riuscito a riportare al successo il gioco dei pacchi dopo aver sofferto la sfida con La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale 5. Come la Rai, anche Mediaset ha già deciso con cosa sostituire il popolare game show. Secondo le indiscrezioni circolate in rete da fine luglio Marco Liorni sarà chiamato a scontrarsi con Max Giusti e la nuova edizione di The wall in programma su Canale 5.