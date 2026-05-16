L’Erede arriva su Canale 5, svelata la data: ecco quando va in onda

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Maggio 2026 segna un nuovo capitolo per la programmazione di Canale 5, che si prepara ad accogliere L’Erede, la nuova soap turca destinata a conquistare il pubblico italiano. Mediaset conferma così il suo legame con le dizi, le serie turche che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il palinsesto estivo, portando ascolti record e un seguito sempre più fedele. La produzione, il cui titolo originale è Halef: Köklerin Çağrısı, è reduce da un successo straordinario in patria e promette di replicare il fenomeno anche in Italia, tra passioni proibite, vendette e segreti di famiglia.

Cosa sappiamo sulla data di messa in onda? Chi compone il cast di questa nuova saga? E quali sono le anticipazioni sulla trama che ha già fatto impazzire il pubblico turco? Scopriamolo insieme.

L’Erede su Canale 5: data di messa in onda e debutto in prima serata

La nuova soap L’Erede debutterà ufficialmente venerdì 29 maggio 2026 in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Una scelta strategica che conferma la volontà di Mediaset di puntare sulle produzioni internazionali di grande richiamo, capaci di unire romanticismo, tensione e intrighi familiari.

La serie, composta da 35 episodi, è ambientata tra Istanbul e Urfa, due città simbolo della Turchia moderna e delle sue radici più antiche. Il ritmo narrativo è quello tipico delle dizi: una puntata a settimana, con colpi di scena e intrecci che tengono il pubblico incollato allo schermo. In patria, Halef ha debuttato lo scorso settembre sulla piattaforma Now Turchia, registrando ascolti da record e una fanbase in costante crescita.

Mediaset punta a replicare quel successo anche in Italia, inserendo L’Erede nel palinsesto estivo come erede naturale di Terra Amara e Io sono Farah, due titoli che hanno già consolidato il legame tra il pubblico italiano e le serie turche. La data del 29 maggio non è casuale: segna l’inizio di una nuova stagione televisiva, dove le emozioni e i conflitti familiari tornano protagonisti assoluti.

Trama e anticipazioni di L’Erede: tra amore, onore e segreti di famiglia

Al centro della storia di L’Erede c’è Serhat Yelduran, interpretato da İlhan Şen, un giovane e brillante chirurgo che ha costruito la sua carriera a Istanbul ma le cui radici affondano nella terra di Urfa. La sua vita cambia quando il padre, Bekir, viene colpito da un infarto, costringendolo a tornare nella città natale per prendere in mano le redini della famiglia. Qui, Serhat si trova coinvolto in una faida antica tra gli Yelduran e i Kordağlı, due dinastie legate da un patto di sangue e da un matrimonio imposto.

Per porre fine alla guerra tra le famiglie, i capi clan decidono di unire i destini dei due casati attraverso le nozze tra Serhat e Yıldız, la figlia dei nemici giurati. Ma il piano si infrange quando nella vita del medico entra Melek Özdel, interpretata da Aybüke Pusat. Tra i due nasce un amore travolgente che spinge Serhat a sposarla in segreto, sfidando le regole e l’onore della sua famiglia.

Il ritorno a Urfa riaccende tensioni e rancori mai sopiti. Serhat dovrà scegliere tra il dovere e il sentimento, tra la pace promessa e la libertà conquistata. Sul filo di questa scelta si muove l’intera trama, dove ogni gesto può cambiare il destino di più generazioni. La soap intreccia passioni e vendette in un racconto che esplora il peso delle tradizioni e il prezzo dell’amore in una terra dove l’onore vale più della felicità.

Il cast di L’Erede: volti amati e nuovi protagonisti

Il cast di L’Erede è uno dei punti di forza della produzione. Accanto a İlhan Şen, già noto per Love, Reason, Get Even, troviamo Aybüke Pusat, protagonista di Everywhere I Go e Dreams and Realities, e Biran Damla Yılmaz, che il pubblico italiano ritroverà anche nelle nuove stagioni di Forbidden Fruit.

Tra i volti della famiglia rivale spicca Mert Doğan, amatissimo dagli spettatori italiani per il ruolo di Bekir Akinci in Io Sono Farah. In L’Erede interpreta Aşır Kordağlı, un personaggio complesso e tormentato, simbolo della lotta tra potere e sentimento.

Ma il vero colpo di scena arriverà verso la fine della stagione, con l’ingresso di İlayda Çevik, conosciuta per i ruoli di Betul in Terra Amara e Ipek in Tradimento. La sua presenza promette di stravolgere gli equilibri della storia, portando caos e nuove tensioni tra i protagonisti.

Con un cast di volti già familiari al pubblico italiano e una trama che unisce romanticismo e dramma, L’Erede si prepara a diventare la nuova ossessione televisiva dell’estate 2026. Un racconto di passioni e segreti che, come ogni grande soap turca, promette di far discutere e emozionare puntata dopo puntata.