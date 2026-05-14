La forza di una donna, 14 maggio 2026: Sirin deve essere ricoverata, lei si nasconde

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 14 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che nonostante tutte le preoccupazioni Ceyda è molto felice dopo aver scoperto che Arda potrà continuare a vivere con lei. Per Emre invece non è un momento affatto semplice.

Spoiler La forza di una donna 14 maggio 2026: Enver e Jale parlano con il medico di Sirin, lei continua a nascondersi

Dopo aver scoperto che Sirin ha ucciso Sarp il padre deciderà di seguire l’idea di Arif. Enver si recherà insieme a Jale dal medico della figlia che dirà loro che la ragazza a causa delle sue condizioni deve assumere dei farmaci.

Secondo il medico Sirin, per evitare che faccia ancora del male, dovrà anche essere ricoverata in un ospedale psichiatrico. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la riccia continuerà a nascondersi nell’hotel e non risponderà al telefono, nessuno infatti avrà sue notizie.