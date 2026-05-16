Forbidden fruit, spoiler 16 maggio 2026: Halit perde tutto, Ender e Sahika si alleano per…

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Va in onda oggi, sabato 16 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz è finalmente riuscita ad ottenere i traguardi che desiderava e lo ha fatto senza l’aiuto di nessuno.

La Yilmaz sta per diventare ricca e questa volta non succederà per aver sposato un uomo facoltoso, ha infatti rifiutato di convolare a nozze con Nadir.

Spoiler Forbidden fruit 16 maggio 2026: Halit ha perso tutto, sconvolto dalla notizia ha un malore

Leyla ha mentito ad Halit sulla gravidanza, lui dopo averlo scoperto grazie alla confessione del medico che lei aveva provato a corrompere si infurierà. In preda alla rabbia la caccerà via e le dirà che non vuole vederla più. Sia Ender che Sahika vogliono liberarsi di Leyla, infatti decideranno di diventare alleate con l’obiettivo di liberarsi della ragazza.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit scoprirà da Metin di aver perso tutto, per pagare il grosso debito fiscale sarà infatti costretto a vendere le sue quote dell’azienda. Per lui sarà un durissimo colpo, verrà infatti colto da un malore. Argun e i suoi figli dovranno anche lasciare la villa ora che hanno perso tutto.