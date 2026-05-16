Grande Fratello Vip, Francesca Manzini eliminata: svelato un retroscena

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Francesca Manzini è stata sicuramente tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della semifinale andata in onda ieri 15 maggio sui teleschermi di Canale 5, l’imitatrice di Striscia La Notizia ha perso il televoto per accedere alla finale venendo eliminata contro Adriana Volpe. Un’eliminazione un po’ inaspettata, quella della gieffina che aveva tenuto alta l’attenzione dei fans del Grande Fratello Vip sia per le sue coreografie sia per il suo rapporto speciale con Raimondo Todaro. Al termine della diretta, Francesca Manzini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del programma. L’imitatrice ha raccontato un retroscena in merito alla sua esperienza all’interno del reality show targato Mediaset.

Grande fratello vip, Francesca Manzini ha perso al televoto contro Adriana Volpe

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha lasciato la casa dopo aver perso il televoto con Adriana Volpe. Intervistata dai canali social ufficiali della trasmissione, la donna ha dichiarato le seguenti parole: “Sono stata eliminata ma io sono felice perché non reggevo più. Soprattutto perché difendersi sempre vuol dire anche un po’ giustificarsi e io non mi devo devo giustificare di niente e non mi devo neanche spiegare. Sono esistita, ci sono stata e sono felice di aver fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda.” La donna ha concluso ringraziando tutta la squadra del fortunato programma Mediaset.