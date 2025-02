Kekko dei Modà, amaro sfogo dopo Sanremo 2025: “Sconfitti e con le ossa rotte, non accetto di farmi umiliare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Modà hanno partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Non ti dimentico’, durante le prove Kekko Silvestre si è fatto male cadendo dalle scale ma fortunatamente sono riusciti ad esibirsi sul palco dell’Ariston nonostante le difficoltà.

Tanta però è la delusione che hanno provato a causa dei risultati ottenuti durante la kermesse musicale, dopo ogni esibizione non sono mai riusciti a posizionarsi tra i primi posti della classifica, al contrario sono rimasti sempre in basso, anche al 28esimo posto. E la finale? I Modà si sono aggiudicati il 23esime posto della classifica, un risultato che li ha non poco delusi.

Kekko dei Modà sbotta su Instagram dopo il Festival di Sanremo, cosa ha detto il cantante

Nelle scorse ore il cantante dei Modà ha pubblicato un post su Instagram, nella didascalia si è lasciato andare ad uno sfogo dove ha spiegato il motivo della loro delusione. Kekko Silvestre ha fatto sapere che è stata una durissima settimana, forse la più dura della carriera. Però, a detta sua mollare alla prima difficoltà sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di tutti coloro che li stavano aspettato.

Il cantante ha aggiunto: “Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, e ovviamente siamo molto amareggiati. La sconfitta, essendo una gara la accettiamo, ma non accetto invece di farmi umiliare davanti al nostro pubblico.” Kekko dei Modà ha poi concluso dicendo che la vita è anche questo e loro pensano adesso al futuro e al loro prossimo viaggio, cioè il tour. Ha anche ricordato ai fan che la prima fermata sarà Sansiro.