Tony Effe sbotta in diretta dopo Sanremo: “Sono inca***to nero perché…”

Tony Effe è tornato sul palco dell’Ariston durante la terza puntata del Festival di Sanremo, questa volta però con un look totalmente diverso rispetto alla prima serata. Il noto rapper non ha coperto i tatuaggi e per l’esibizione ha osato di più sull’outfit, presentandosi con una giacca che ha lasciato aperta senza indossare nulla sotto.

Dopo l’esibizione il cantante ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 2, a Ema Stokholma e Gino Castaldo ha detto di essere molto arrabbiato, il motivo? Queste le sue parole: “Perché mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca*to nero. Mo adesso so ca**i.” Tony Effe ha più volte ribadito di essere molto arrabbiato.

Tony Effe al Dopo Festival dopo Sanremo: le rivelazioni del rapper

Ieri sera Tony Effe è stato ospite anche al Dopo Festival, ad Alessandro Cattelan ha rivelato che la prima sera ha coperto i tatuaggi al Festival di Sanremo per essere più angelico. A detta sua lo ha fatto anche per rispetto a Sanremo, ma solo per una sera.

Quando gli è stato chiesto come è andata la sua esibizione ha detto per capirlo deve rivedersi, ha anche rivelato che è molto critico con se stesso. Stasera al Festival di Sanremo ci sarà la serata dedicata ai duetti, in merito alla sua scelta ha svelato: “Come mai duetterò con Noemi? Perché ho saputo che anche lei voleva fare un omaggio a Califano“.