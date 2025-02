[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo, delusione per Giorgia sesta.

Seconda posizione per la rivelazione del Festival Lucio Corsi. Terza posizione per Brunori SAS che vince anche per il miglior testo. Quarta posizione per Fedez e quinto posto per Cristicchi. Grande delusione per la sesta posizione di Giorgia che era data per favorita. Achille Lauro settimo.