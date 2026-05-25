Grande Fratello Vip, ex gieffino confessa: “Un concorrente mi ha chiesto di fidanzarci per finta per…”

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In ogni edizione del Grande Fratello nascono amici, flirt, grandi amori e rivalità. Sono tantissimi i telespettatori che seguono il reality con grande curiosità per non perdere tutte le dinamiche che nascono nella casa più spiata dagli italiani.

Un ex concorrente che ha fatto parte del cast del reality qualche anno fa si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che fino ad ora non aveva mai reso note. Nel podcast Mediocracy ha confessato: “Quando sono entrato nella Casa mi sono state fatte delle proposte, anche dai concorrenti. Poi tra i concorrenti c’è stato chi mi ha chiesto, ‘fidanziamoci per finta’”. Di chi si tratta? Di Giovanni Ciacci, non ha però detto chi è stato a fargli questa proposta.

Giovanni Ciacci non ha accettato il finto flirt al Grande Fratello Vip: le rivelazioni dell’ex gieffino

Lo stylist preferì rifiutare quella proposta perché non era interessato a quel tipo di hype, ci ha tenuto a precisare che non sta con qualcuno se non prova qualcosa e non sente del trasporto. Lui non aveva proprio interesse a creare quelle finte dinamiche nella casa.

Più volte Giovanni Ciacci ha detto di non essere funzionale nei reality perché questo tipo di programmi necessitano di dinamiche per funzionare, di liti, fidanzamenti e corna. Ha poi aggiunto: “A me non piaceva nessuno di chi era lì dentro, non litigavo con chi dovevo litigare e quindi non funzionavo”. In molti si stanno chiedendo chi potrebbe avergli fatto la proposta del finto flirt al Grande Fratello Vip, il suo nome verrà a galla? Lo scopriremo.