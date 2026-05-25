Raimondo Todaro nel cast dell’Isola dei famosi dopo il GF Vip? Cosa ha detto sul reality

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Raimondo Todaro ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove è riuscito a catturare sempre l’attenzione dei telespettatori rendendosi protagonista di molte vicende.

Nella casa più spiata dagli italiani ha stretto importanti legami di amicizia, si è anche scontrato con alcuni suoi compagni di avventura. Il suo percorso è stato molto apprezzato, infatti si è aggiudicato il terzo posto in classifica dopo essere arrivato in finale. Dopo aver vissuto questa incredibile esperienza gli piacerebbe partecipare all’Isola dei famosi?

Raimondo Todaro parla dell’Isola dei famosi e Amici: cosa ha detto il ballerino sui suoi progetti futuri

Intervistato da SuperGuidaTv in merito all’Isola dei famosi è stato molto chiaro, queste le sue parole: “No, non è molto il mio habitat naturale. Ne ho fatto uno, è stato bellissimo, un’esperienza indimenticabile, però non penso di avere molta predisposizione per questo genere di cose“.

Il ballerino però tornerebbe volentieri ad Amici di Maria De Filippi perché quello si che è il suo naturale habit, il ruolo che lo rispecchia di più. In merito ai suoi progetti futuri ha detto che al momento non sa nulla, a detta sua ci penserà dopo che si sarà ripreso del tutto. Più volte Alessandra Mussolini lo ha accusato di essere stato il più stratega di tutti al Grande Fratello Vip, lui però non è affatto d’accordo. Ha assicurato che faceva solo quello che gli passava per la testa senza adottare nessuna strategia.