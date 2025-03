Grande Fratello, Jessica Morlacchi contro Chiara Cainelli: “Sta scendendo nel ridicolo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La casa del Grande Fratello è sempre più divisa in due fazioni. Da un lato Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Giglio, dall’altra Helena Prestes, Stefania Orlando, Javier Martinez e Federico Chimirri. A tre settimane dall’ultima puntata anche gli imparziali hanno preso una posizione. Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono avvicinate sempre di più alla modella brasiliana, prendendo le distanza da Shaila e sopratutto da Chiara. Nell’ultima diretta del Grande Fratello, Chiara e Maria Vittoria hanno litigato, con Jessica che è intervenuta per difendere la sua amica. Nelle ultime ore, la cantante è tornata a parlare della trentina, facendo un analisi del suo percorso all’interno del reality show di Canale 5. Secondo Jessica, Chiara è cambiata passando ad avere un atteggiamento misurato ad essere troppo tagliente e quindi rischiando di essere troppo forzata.

Jessica critica l’atteggiamento di Chiara Cainelli al Grande Fratello

Jessica Morlacchi provava inizialmente una grande stima nei confronti di Chiara Cainelli sopratutto dopo una nomination contro Helena che l’aveva piacevolmente colpita. La finalista del Grande Fratello ha dichiarato che questa nuova versione della trentina non la riconosce per poi aggiungere: “Ed io che le feci i complimenti perché era stata gentile ma aveva fatto capire che non si fa calpestare. Da lì è stato un crescendo sempre di più ed ha preso un atteggiamento sbagliato che sta andando sul ridicolo.” Jessica ha riferito a Maria Vittoria di credere che Chiara si faccia un po’ influenzare da Shaila e Lorenzo a causa della sua giovane età. La dottoressa romana ha concordato con lei, giustificando l’età.