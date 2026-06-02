Festa della Repubblica 2026: dove vedere la parata, il programma completo e tutte le attività in TV e streaming

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Il 2 giugno torna la Festa della Repubblica 2026, uno degli appuntamenti più attesi e simbolici dell’anno. Roma si prepara a vivere una giornata di celebrazioni, emozioni e orgoglio nazionale, con la tradizionale parata ai Fori Imperiali che sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Un evento che unisce istituzioni, forze armate e cittadini in un momento di grande partecipazione collettiva, capace di raccontare l’Italia attraverso i suoi simboli e la sua storia.

La cerimonia inizierà con la deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica, seguita dal passaggio delle Frecce Tricolori, che coloreranno il cielo di Roma con i colori della bandiera italiana. La parata vedrà sfilare reparti militari, corpi civili e rappresentanze delle regioni, accompagnati dalle musiche delle bande delle Forze Armate. Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di spettatori lungo via dei Fori Imperiali e milioni di telespettatori davanti allo schermo.

Ma dove si potrà seguire la parata in diretta? Quali sono gli orari e i canali che trasmetteranno l’evento? E quali altre attività sono previste per celebrare la Festa della Repubblica 2026?

Festa della Repubblica 2026: dove vedere la parata in TV e streaming

La parata del 2 giugno 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con collegamenti a partire dalle prime ore del mattino. La telecronaca seguirà l’intero percorso della cerimonia, dalla deposizione della corona all’Altare della Patria fino alla sfilata dei reparti militari e civili. La regia televisiva offrirà immagini spettacolari del centro di Roma, con riprese aeree e dettagli sui protagonisti della giornata.

Chi preferisce seguire l’evento online potrà farlo in streaming su RaiPlay, dove la diretta sarà disponibile anche da smartphone e tablet. La piattaforma offrirà inoltre contenuti extra, interviste e approfondimenti dedicati alla storia della Repubblica e ai simboli dell’Italia. Anche Sky TG24 e Mediaset Infinity proporranno speciali dedicati alla giornata, con servizi e collegamenti in tempo reale dalle principali piazze italiane.

La copertura televisiva non si limiterà alla parata: nel corso della giornata, Rai e Mediaset trasmetteranno programmi e documentari dedicati alla nascita della Repubblica, con immagini d’archivio e testimonianze storiche. Un modo per rivivere il referendum del 1946 e riscoprire le radici democratiche del Paese.

Festa della Repubblica 2026: il programma completo e le attività in tutta Italia

Oltre alla parata di Roma, la Festa della Repubblica 2026 sarà celebrata in ogni regione con eventi, concerti e iniziative culturali. Le piazze italiane si riempiranno di bandiere e manifestazioni dedicate ai valori della libertà e dell’unità nazionale. A Milano, Torino, Napoli e Firenze sono previsti concerti delle bande militari e spettacoli di musica popolare, mentre in molte città verranno organizzate visite gratuite ai palazzi istituzionali e ai musei civici.

Il Quirinale aprirà le sue porte ai cittadini con visite guidate e mostre dedicate alla storia della Repubblica, mentre il Ministero della Difesa proporrà un’esposizione di mezzi e uniformi storiche lungo via dei Fori Imperiali. Nel pomeriggio, le Frecce Tricolori torneranno a esibirsi nei cieli di diverse città italiane, regalando uno spettacolo che ogni anno emoziona grandi e piccoli.

Anche le reti televisive dedicheranno ampio spazio alla giornata: Rai 3 trasmetterà un documentario speciale sulla Costituzione, mentre Canale 5 proporrà uno spazio di approfondimento con ospiti e testimonianze. Su RaiPlay e Mediaset Infinity sarà possibile rivedere la parata e tutti i momenti salienti della giornata, con contenuti esclusivi e dietro le quinte.

La Festa della Repubblica 2026 non sarà solo un evento istituzionale, ma anche un’occasione di condivisione e orgoglio collettivo. Un giorno per ricordare le radici democratiche del Paese e per celebrare, attraverso la TV e lo streaming, la storia di un’Italia che continua a guardare al futuro con passione e unità.