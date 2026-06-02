Temptation Island 2026, quando inizia: la data ufficiale e tutte le novità della nuova stagione

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L’estate si avvicina e con lei uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico televisivo: Temptation Island 2026. Il programma che da anni racconta amori, crisi, tentazioni e rinascite torna in prima serata con una nuova edizione che promette emozioni forti e colpi di scena. La curiosità cresce di giorno in giorno, soprattutto perché i fan vogliono sapere quando inizierà il viaggio nei sentimenti e quali saranno le novità di questa stagione.

A questo punto la domanda è inevitabile: qual è la data ufficiale di partenza? Cosa cambierà rispetto alle edizioni precedenti? E quali sorprese sta preparando Filippo Bisciglia per il pubblico? Scopriamolo insieme.

La data di inizio di Temptation Island 2026 e il ritorno di Filippo Bisciglia

La nuova edizione di Temptation Island prenderà il via giovedì 2 luglio 2026, confermando la tradizione che vede il programma occupare il prime time estivo di Canale 5. Le puntate andranno in onda ogni giovedì alle 21.00, con la conduzione di Filippo Bisciglia, ormai volto simbolo del format.

Il conduttore, che guida il programma dal 2014, ha già mostrato sui social tutta la sua emozione per il ritorno sul set. In un video ha raccontato di aver iniziato a preparare i suoi portafortuna, oggetti che lo accompagnano da anni durante le registrazioni: una pallina da golf, alcuni evidenziatori, giochi tascabili, due peluche, un paio di sneakers e perfino un paio di mutande viola. Un rituale che racconta quanto il programma sia parte integrante della sua vita professionale e personale.

L’attesa per questa nuova stagione è altissima. Temptation Island è diventato un vero cult estivo, capace di unire pubblico giovane e adulto grazie a storie autentiche, confronti intensi e momenti che spesso diventano virali. Anche quest’anno il viaggio nei sentimenti durerà circa tre settimane, per un totale di cinque o sei puntate, seguendo la struttura delle edizioni precedenti.

Le novità della stagione 2026: location confermata, cast in arrivo e possibili nuovi tentatori

Una delle conferme più attese riguarda la location. Anche nel 2026 il programma sarà ambientato al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in Calabria. La scelta di mantenere questa struttura arriva dopo il cambio avvenuto l’anno scorso, quando la produzione aveva lasciato l’Is Morus Relais in Sardegna a causa del passaggio della proprietà a un imprenditore turco. Il resort calabrese, immerso nella natura e lontano da distrazioni, si è rivelato perfetto per ospitare le storie delle coppie e i momenti più intensi dei falò.

Per quanto riguarda il cast, non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le prime indiscrezioni parlano di un possibile ingresso tra i tentatori di Matteo Stratoti, ex volto di Uomini e Donne. Le coppie verranno presentate nelle settimane precedenti alla messa in onda, come da tradizione, attraverso clip che già da sole riescono a generare discussioni e aspettative.

Un’altra conferma riguarda la sigla del programma: anche quest’anno ad accompagnare le immagini iniziali sarà “Love the Way You Lie” di Eminem e Rihanna, un brano diventato ormai parte dell’identità stessa del format.

Perché Temptation Island 2026 è già uno degli show più attesi dell’estate

Il fascino di Temptation Island risiede nella sua capacità di raccontare le relazioni in modo diretto, senza filtri, mettendo in luce fragilità, desideri e contraddizioni che appartengono a tutti. Filippo Bisciglia lo ha sempre sottolineato: ciò che accade nel villaggio, pur amplificato dal contesto, riflette dinamiche che molte coppie vivono nella vita reale.

Il conduttore ha spesso raccontato quanto si emozioni durante i falò, al punto da commuoversi quando le telecamere non lo riprendono. Il suo stile, empatico e rispettoso, è diventato uno degli elementi più apprezzati del programma. Non interviene per influenzare le scelte, ma solo per evitare eccessi o frasi offensive, lasciando che siano i protagonisti a confrontarsi con le proprie verità.

Il pubblico, anno dopo anno, si affeziona alle storie, si immedesima nei dubbi e nelle paure dei partecipanti e attende con trepidazione il momento del falò di confronto, quando tutto può cambiare in pochi minuti.

Con l’arrivo dell’estate, Temptation Island torna a essere un appuntamento fisso, un rituale che segna le serate di milioni di spettatori. E la stagione 2026, con la sua data ormai ufficiale e le prime anticipazioni, promette di essere una delle più seguite di sempre.