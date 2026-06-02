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Meteo, nuova ondata di caldo nel weekend?

Secondo MeteoLive è in arrivo una nuova ondata di caldo nel weekend

L’aria calda di origine africana, sospinta da correnti sud‑occidentali nei bassi strati, favorirà un deciso aumento termico, con valori massimi compresi tra 30 e 34 °C nelle pianure interne e nelle valli del Centro‑Nord. Le giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno si presenteranno stabili e soleggiate, con cieli limpidi e ventilazione debole, tipiche condizioni di compressione anticiclonica.

Solo verso la metà della prossima settimana si intravedono modesti segnali di cedimento sul fianco orientale, ma nel complesso la tendenza conferma una prima vera ondata di caldo stagionale, destinata a riportare l’estate in primo piano su tutto il Paese.