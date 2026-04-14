Jack Vanore e Vittoria Beggiato si sono detti addio, lui svela: “Periodo molto complicato”

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Jack Vanore nei mesi scorsi era uscito allo scoperto con la fidanzata Vittoria Beggiato, sui social si mostravano molto complici e innamorati ma la loro storia d’amore è giunta già al capolinea.

Ad annunciare la loro rottura è stato l’ex opinionista di Uomini e Donne tramite alcune Instagram stories. Ai suoi seguaci ha spiegato che non tutte le relazioni sono fatte per durare, alcune servono a insegnare qualcosa e la loro è una di quelle.

Jack Vanore parla della mancata paternità e dell’incidente: per l’ex opinionista di UeD è un periodo difficile

L’ex opinionista di Uomini e Donne non ha figli, dopo aver rivelato ai suoi fan di essere tornato single riferendosi alla paternità ha detto che è stato per lui un pensiero importante per molti anni. Nel suo futuro immaginava di diventare papà, poi la vita lo ha spinto ad avere altre prospettive e priorità. A detta sua forse non ha incontrato la persona giusta e in certi momenti probabilmente non era lui la persona giusta.

Jack Vanore ha poi rivelato che è iniziato un periodo molto complicato per lui dopo l’incidente avuto nelle scorse settimane. Ai suoi seguaci ha fatto sapere di essersi sorpreso in positivo su alcuni aspetti, ma ha dovuto anche fare i conti con alcuni lati di sé che non conosceva. A detta sua è stato così improvviso da non capire cosa stesse succedendo. Ha poi concluso dicendo: “Anche se sono profondamente grato di poter essere qui a raccontarlo, dentro qualcosa cambia. Ti resta addosso una consapevolezza diversa: la vita è un attimo, un lampo”.